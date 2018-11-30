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На Алясці оголошено режим НС після сильного землетрусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Губернатор Аляски Білл Уокер оголосив режим надзвичайної ситуації у цьому американському штаті у зв’язку зі землетрусом магнітудою 7,2. Про це Уокер повідомив у своєму мікроблозі в Twitter, інформує УНН.

“Після сильного землетрусу я оголосив режим надзвичайної ситуації, і я перебуваю в прямому контакті з Білим домом”, — йдеться в заяві губернатора. За його словами, влада штату вже створили оперативний штаб та “уважно стежать за повідомленнями про афтершоків, а також оцінюють збитки, завдані дорогам, мостам та будівлям”.

Як раніше інформував УНН, епіцентр підземних поштовхів розташовувався приблизно в 13 км на північ від Анкоріджа — найбільшого міста Аляски, де проживають майже 300 тисяч осіб. Осередок стихії залягав на глибині 40,9 км. За основним поштовхом було ще кілька афтершоків, найдужчий з яких досягав магнітуди 5,8.

Землетрус відчувався в усіх районах Анкоріджа і околицях. Як повідомило агентство Associated Press, деякі будинки у результаті землетрусу було пошкоджено, на них утворилися тріщини. У кількох будинках, включаючи одну з міських шкіл, обрушилася стельова плитка. На деяких автодорогах тріснув асфальт.

(1/2) After a major earthquake, I have issued a declaration of disaster & I have been in direct contact with the White House. Major General Laurie Hummel & I are now working w emergency responders to make sure Alaskans are safe.

— Governor Bill Walker (@AkGovBillWalker) 30 листопада 2018 р.

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