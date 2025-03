На Аляске объявлен режим ЧС после сильного землетрясения

“После сильного землетрясения я объявил режим чрезвычайной ситуации, и я нахожусь в прямом контакте с Белым домом”, — говорится в заявлении губернатора. По его словам, власти штата уже создали оперативный штаб и “внимательно следят за сообщениями о афтершоков, а также оценивают ущерб, нанесенный дорогам, мостам и зданиям”.

Как ранее информировал УНН, эпицентр подземных толчков располагался примерно в 13 км к северу от Анкориджа — крупнейшего города Аляски, где проживают почти 300 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 40,9 км. По основным толчком было еще несколько афтершоков, самый сильный из которых достигал магнитуды 5,8.

Землетрясение ощущалось во всех районах Анкориджа и окрестностях. Как сообщило агентство Associated Press, некоторые дома в результате землетрясения были повреждены, на них образовались трещины. В нескольких домах, включая одну из городских школ, обрушилась потолочная плитка. На некоторых автодорогах треснул асфальт.

(1/2) After a major earthquake, I have issued a declaration of disaster & I have been in direct contact with the White House. Major General Laurie Hummel & I are now working w emergency responders to make sure Alaskans are safe.

— Governor Bill Walker (@AkGovBillWalker) 30 ноября 2018