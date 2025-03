На Алясці стався потужний землетрус

Відзначається, що раніше Геологічна служба США повідомляла про підземному поштовху магнітудою 6,6 на території Аляски.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 12,7 км на північ від Анкоріджа - найбільшого міста Аляски, де проживають майже 300 тисяч осіб. Осередок стихії залягав на глибині 42,8 км.

Даних про потерпілих або руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, в результаті серії землетрусів в 2016 році Північний і Південний острови Нової Зеландії зближуються один з одним через підйом морського дна на поверхню.

Як повідомляв УНН, серія землетрусів сталася в Новій Зеландії в липні і вересні цього року.

This earthquake straight cracked my school in half pic.twitter.com/kdm1O1yjb6

- Josh Bierma (@jlennyb) 30 листопада 2018 р.