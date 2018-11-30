На Алясці стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Землетрус магнітудою 7,2. стався у п'ятницю на півдні штату Аляска, існує загроза цунамі. Про це інформує Центр із попередження цунамі США, передає УНН.
Відзначається, що раніше Геологічна служба США повідомляла про підземному поштовху магнітудою 6,6 на території Аляски.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 12,7 км на північ від Анкоріджа - найбільшого міста Аляски, де проживають майже 300 тисяч осіб. Осередок стихії залягав на глибині 42,8 км.
Даних про потерпілих або руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, в результаті серії землетрусів в 2016 році Північний і Південний острови Нової Зеландії зближуються один з одним через підйом морського дна на поверхню.
Як повідомляв УНН, серія землетрусів сталася в Новій Зеландії в липні і вересні цього року.
This earthquake straight cracked my school in half pic.twitter.com/kdm1O1yjb6- Josh Bierma (@jlennyb) 30 листопада 2018 р.