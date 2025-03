На Аляске произошло сильное землетрясение

Отмечается, что ранее Геологическая служба США сообщала о подземном толчке магнитудой 6,6 на территории Аляски.

Эпицентр подземных толчков располагался в 12,7 км к северу от Анкориджа - крупнейшего города Аляски, где проживают почти 300 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 42,8 км.

Данных о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате серии землетрясений в 2016 году Северный и Южный острова Новой Зеландии сближаются друг с другом из-за подъема морского дна на поверхность.

Как сообщал УНН, серия землетрясений произошла в Новой Зеландии в июле и сентябре этого года.

This earthquake straight cracked my school in half pic.twitter.com/kdm1O1yjb6

— Josh Bierma (@jlennyb) 30 листопада 2018 р.