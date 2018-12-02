Біля узбережжя Чилі стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Землетрус магнітудою 5,5 було зафіксовано в суботу біля узбережжя Чилі. Про це написав Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр на сторінці своєї прес-служби, повідомляє УНН.
За даними сейсмологічного центру, епіцентр землетрусу знаходився у 160 км на захід від чилійської столиці Сантьяго. Осередок землетрусу знаходився на глибині 33 км.
Даних про постраждалих чи руйнування не надходили.
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Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,2 стався у п'ятницю на півдні штату Аляска. В країні введено режим надзвичайного стану.