У побережья Сальвадора произошло еще одно мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Мощное землетрясение магнитудой 6,6 произошло на юге Сальвадора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Геологическую службу США.
"Эпицентр подземных толчков располагался в 27 километрах к юго-востоку от города Ла-Либертад", - говорится в сообщении.
Колебания земли были зафиксированы службой 30 мая в 9:03 по местному времени (18:03 - Киев).
Добавляется, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информация о жертвах и разрушениях пока неизвестна.
Это уже второй мощное землетрясение у побережья Сальвадора в сутки. Первое землетрясение магнитудой 6.8 баллов произошло в 3:03 по местному времени (12:03 - по киевскому - ред.).
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Напомним, у берегов курортного района Бодрум в провинции Мугла на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Также сообщал, что в Перу в результате землетрясения погиб один человек .