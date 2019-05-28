На південному заході Туреччини стався сильний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Біля берегів курортного району Бодрум в провінції Мугла на південному заході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,6, йдеться в повідомленні Управління по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), передає УНН з посиланням на Анадолу.
Землетрус стався о 08:27 ранку. Осередок землетрусу знаходився в затоці Гекова на глибині 7,8 км.
Епіцентр розташовувався в 350 метрах від берегів Бодрума.
Як повідомляв УНН, в Перу в результаті землетрусу в загинула одна людина .
Нагадаємо, за даними Геологічної служби США, в неділю в північній частині Перу стався землетрус магнітудою 8 балів.