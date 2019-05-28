На юго-западе Турции произошло сильное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. У берегов курортного района Бодрум в провинции Мугла на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6, говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает УНН со ссылкой на Анадолу.
Землетрясение произошло в 08:27 утра. Очаг землетрясения находился в заливе Гёкова на глубине 7,8 км.
Эпицентр располагался в 350 метрах от берегов Бодрума.
Как сообщал УНН, в Перу в результате землетрясения в погиб один человек.
Напомним, по данным Геологической службы США, в воскресенье в северной части Перу произошло землетрясение магнитудой 8 баллов.