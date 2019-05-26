В Перу в результате землетрясения в погиб один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В результате землетрясения в Перу, которое произошло в ночь на воскресенье, погиб один человек. Об этом сообщает перуанская газета La República со ссылкой на Национальный центр реагирования при чрезвычайных ситуациях, передает УНН.
Отмечается, мужчина погиб в результате падения камней в регионе Кахамарка.
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Также сообщается об 11 пострадавших в различных районах Перу.
Напомним, по данным Геологической службы США, в воскресенье в северной части Перу произошло землетрясение магнитудой 8 баллов.