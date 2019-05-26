На Перу обрушилось сильнейшее землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. По данным Геологической службы США, в воскресенье в северной части Перу произошло землетрясение магнитудой 8 баллов, передаёт УНН.
Землетрясение произошло примерно в 180 км к востоку от города Мойобамба и на глубине около 115 км.
Как сообщал УНН, вчера сильное землетрясение произошло в восточной Японии, незадолго до того, как в Токио прибыл президент США Дональд Трамп.
Напомним, неделю назад в Румынии недалеко от границы с Украиной произошло землетрясение.