У границы Украины произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В Румынии в субботу вечером произошло землетрясение. Подземные толчки силой 3,9 балла были зафиксированы в 22:23 по киевскому времени в сейсмической зоне Вранча в 130 км от границы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейский-средиземноморский сейсмологический центр.
По информации центра, очаг землетрясения залегал на глубине 120 км.
Приборы зафиксировали колебания земной коры вблизи населенных пунктов Нехою (45 км), Одобешть (49 км), Ковасна (53 км) и Пэнчиу (56 км).
Это землетрясение стало самым сильным в Румынии с начала месяца. Толчки ощущались в соседней Молдове.
О фиксировании последствий землетрясения в Украине не сообщается.
Напомним, на приграничных с Румынией районах Украины ощущались незначительные колебания от землетрясения, которое произошло в соседней стране в прошлом году.