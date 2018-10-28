ГСЧС: на территории Украины ощущались незначительные колебания от землетрясения в Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Спасатели сообщили, что на приграничных с Румынией районах Украины ощущались незначительные колебания от землетрясения, которое произошло в соседней стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“В Румынии в районе гор Вранча в 03:38 (по летнему времени) 28 октября на глубине 150 км зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,6 баллов (по шкале Рихтера). Повторных толчков не зафиксировано”, — указано в сообщении ведомства.
По уточненной информации на территории Украины в Одесской области ощущались незначительные колебания без негативных последствий.
Как сообщал УНН, с 24 на 25 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 146 населенных пунктов.