ДСНС: на території України відчувалися незначні коливання від землетрусу в Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Рятувальники повідомили, що на прикордонних з Румунією районах України відчувалися незначні коливання від землетрусу, який стався у сусідній країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“В Румунії у районі гір Вранча о 03:38 (за літнім часом) 28 жовтня на глибині 150 км зареєстровано підземні поштовхи магнітудою 5,6 балів (за шкалою Ріхтера). Повторних поштовхів не зафіксовано”, — вказано у повідомленні відомства.
За уточненою інформацією на території України в Одеській області відчувались незначні коливання без негативних наслідків.
Як повідомляв УНН, з 24 на 25 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 146 населених пунктів.