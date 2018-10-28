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ДСНС: на території України відчувалися незначні коливання від землетрусу в Румунії

Київ • УНН

 • 12790 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Рятувальники повідомили, що на прикордонних з Румунією районах України відчувалися незначні коливання від землетрусу, який стався у сусідній країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

“В Румунії у районі гір Вранча о 03:38 (за літнім часом) 28 жовтня на глибині 150 км зареєстровано підземні поштовхи магнітудою 5,6 балів (за шкалою Ріхтера). Повторних поштовхів не зафіксовано”, — вказано у повідомленні відомства.

За уточненою інформацією на території України в Одеській області відчувались незначні коливання без негативних наслідків.

Як повідомляв УНН, з 24 на 25 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 146 населених пунктів.

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