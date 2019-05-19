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Біля кордону України стався землетрус

Біля кордону України стався землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. У Румунії в суботу ввечері стався землетрус. Підземні поштовхи силою 3,9 бала були зафіксовані о 22:23 за київським часом в сейсмічній зоні Вранча в 130 км від кордону України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейський-середземноморський сейсмологічний центр.

Осередок землетрусу залягав на глибині 120 км.

Прилади зафіксували коливання земної кори поблизу населених пунктів Нехою (45 км), Одобешть (49 км), Ковасна (53 км) і Пенчіу (56 км).

Цей землетрус став найсильнішим в Румунії з початку місяця. Поштовхи відчувалися в сусідній Молдові.

Про фіксування наслідків землетрусу в Україні не повідомляється.

Нагадаємо, на прикордонних з Румунією районах України відчувалися незначні коливання від землетрусу, який стався у сусідній країні минулого року.

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