Біля кордону України стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У Румунії в суботу ввечері стався землетрус. Підземні поштовхи силою 3,9 бала були зафіксовані о 22:23 за київським часом в сейсмічній зоні Вранча в 130 км від кордону України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейський-середземноморський сейсмологічний центр.
Осередок землетрусу залягав на глибині 120 км.
Прилади зафіксували коливання земної кори поблизу населених пунктів Нехою (45 км), Одобешть (49 км), Ковасна (53 км) і Пенчіу (56 км).
Цей землетрус став найсильнішим в Румунії з початку місяця. Поштовхи відчувалися в сусідній Молдові.
Про фіксування наслідків землетрусу в Україні не повідомляється.
Нагадаємо, на прикордонних з Румунією районах України відчувалися незначні коливання від землетрусу, який стався у сусідній країні минулого року.