Біля кордону України стався землетрус

КИЇВ. 19 травня. УНН. У Румунії в суботу ввечері стався землетрус. Підземні поштовхи силою 3,9 бала були зафіксовані о 22:23 за київським часом в сейсмічній зоні Вранча в 130 км від кордону України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейський-середземноморський сейсмологічний центр.