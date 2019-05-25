Землетрясение произошло недалеко от Токио перед визитом Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Сильное землетрясение произошло в восточной Японии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NHK.
Японское метеорологическое агентство сообщает, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе префектуры Тиба недалеко от Токио. Как отмечается, угрозы цунами нет.
Землетрясение затронуло Токио, где через несколько часов ожидают прибытия президента США Дональда Трампа.
Эпицентром землетрясения была южная часть Тибы, примерно в 60 км к юго-востоку от столицы, префектура, где Трамп должен в воскресенье поиграть в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, пишет Reuters.
При этом не было никаких непосредственных сообщений о повреждениях от землетрясения.
Трамп и его жена Мелания должны прибыть в Токио позже в этот же день.
Напомним, в Дагестане за час произошло два землетрясения.