Землетрус стався неподалік від Токіо перед візитом Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Сильний землетрус стався у східній Японії. Про це УНН повідомляє з посиланням на NHK.
Японське метеорологічне агентство повідомляє, що землетрус магнітудою 5,1 стався в районі префектури Тіба недалеко від Токіо. Як зазначається, загрози цунамі немає.
Землетрус зачепив Токіо, де через кілька годин чекають прибуття президента США Дональда Трампа.
Епіцентром землетрусу була південна частина Тіби, приблизно за 60 км на південний схід від столиці, префектура, де Трамп повинен у неділю пограти у гольф з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, пише Reuters.
При цьому не було ніяких безпосередніх повідомлень про пошкодження від землетрусу.
Трамп і його дружина Меланія повинні прибути в Токіо пізніше у цей же день.
Нагадаємо, у Дагестані за годину сталося два землетруси.