В Дагестане за час произошло два землетрясения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. На территории Дагестана в ночь на субботу, 25 мая, за час произошло два землетрясения, сообщает местное ГУ МЧС РФ, передает УНН.
Первый толчок был зафиксирован в Буйнакском районе в 01:34 по Киеву, эпицентр землетрясения находился в 5 км от населенного пункта Халимбек-аул, очаг — на глубине 10 км. Магнитуда — 4,4, толчки также ощущались в Махачкале и Каспийске.
Через час, в 02:44 по киевскому времени, произошло второе землетрясение приблизительно в том же районе. Оно было слабее — очаг на глубине 1 км, магнитуда — 2,3.
В результате жертв и разрушений нет.
В начале мая 2017 года в республике было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4, информация о пострадавших не поступала.
Как сообщал УНН, у границы Украины произошло землетрясение.