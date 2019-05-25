У Дагестані за годину сталися два землетруси
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. На території Дагестану в ніч на суботу, 25 травня, за годину сталися два землетруси, повідомляє місцеве ГУ МНС РФ, інформує УНН.
Перший поштовх був зафіксований в Буйнакську районі в 1:34 по Києву, епіцентр землетрусу знаходився в 5 км від населеного пункту Халімбек-аул, осередок — на глибині 10 км. Магнітуда — 4,4, поштовхи також відчувалися в Махачкалі і Каспійську.
Через годину, в 2:44 за київським часом, стався другий землетрус приблизно в тому ж районі. Він був слабкіше — осередок на глибині 1 км, магнітуда — 2,3.
В результаті жертв і руйнувань немає.
На початку травня 2017 року республіці було зафіксовано землетрус магнітудою 5,4, інформація про потерпілих не надходила.
Як повідомляв УНН, біля кордону України стався землетрус.