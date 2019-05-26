У Перу в результаті землетрусу в загинула одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В результаті землетрусу в Перу, яке відбулося в ніч на неділю, загинула одна людина. Про це повідомляє перуанська газета La República з посиланням на Національний центр реагування при надзвичайних ситуаціях, передає УНН.
Зазначається, чоловік загинув в результаті падіння каменів в регіоні Кахамарка.
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Також повідомляється про 11 постраждалих в різних районах Перу.
Нагадаємо, за даними Геологічної служби США, в неділю в північній частині Перу стався землетрус магнітудою 8 балів.