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У Перу в результаті землетрусу в загинула одна людина

У Перу в результаті землетрусу в загинула одна людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. В результаті землетрусу в Перу, яке відбулося в ніч на неділю, загинула одна людина. Про це повідомляє перуанська газета La República з посиланням на Національний центр реагування при надзвичайних ситуаціях, передає УНН.

Зазначається, чоловік загинув в результаті падіння каменів в регіоні Кахамарка.

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Також повідомляється про 11 постраждалих в різних районах Перу.

Нагадаємо, за даними Геологічної служби США, в неділю в північній частині Перу стався землетрус магнітудою 8 балів.

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