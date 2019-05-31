Біля побережжя Сальвадору стався ще один потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Потужний землетрус магнітудою 6,6 балів стався на півдні Сальвадору. Про це повідомляє УНН із посиланням на Геологічну службу США.
"Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 27 кілометрах на південний схід від міста Ла-Лібертад", - ідеться в повідомленні.
Коливання землі були зафіксовані службою 30 травня о 09:03 за місцевим часом (18:03 - Київ).
Додається, що осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.
Інформація про жертви і руйнування наразі невідома.
Це вже другий потужний землетрус біля узбережжя Сальвадору за добу. Перший землетрус магнітудою 6.8 балів стався о 3:03 за місцевим часом (о 12:03 - за київським - ред.).
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Нагадаємо, біля берегів курортного району Бодрум в провінції Мугла на південному заході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,6.
Також УНН повідомляв, що у Перу в результаті землетрусу загинула одна людина.