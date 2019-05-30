Побережжя Сальвадору сколихнув землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Біля узбережжя Сальвадору стався потужний землетрус. Про це повідомляє Міністерство охорони навколишнього середовища і природних ресурсів країни в Twitter, передає УНН.
Землетрус магнітудою 6.8 балів стався о 3:03 за місцевим часом (о 12:03 - за київським - ред.).
У зв'язку з цим Тихоокеанський центр попередження цунамі випустив повідомлення про загрозу цунамі.
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Нагадаємо, біля берегів курортного району Бодрум в провінції Мугла на південному заході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,6.
Також УНН повідомляв, що у Перу в результаті землетрусу загинула одна людина.