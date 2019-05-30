Побережье Сальвадора всколыхнуло землетрясение

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 22586 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 44556 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 62676 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 77668 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120218 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110940 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137282 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144553 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130089 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130169 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Побережье Сальвадора всколыхнуло землетрясение

Побережье Сальвадора всколыхнуло землетрясение

Киев  •  УНН

 • 9062 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. У побережья Сальвадора произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов страны в Twitter, передает УНН.

Землетрясение магнитудой 6.8 баллов произошло в 3:03 по местному времени (12:03 - по киевскому - ред.).

В связи с этим Тихоокеанский центр предупреждения цунами выпустил сообщение об угрозе цунами.

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Напомним, у берегов курортного района Бодрум в провинции Мугла на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Также УНН сообщал, что в Перу в результате землетрясения погибл один человек.

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