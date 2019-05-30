Побережье Сальвадора всколыхнуло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. У побережья Сальвадора произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов страны в Twitter, передает УНН.
Землетрясение магнитудой 6.8 баллов произошло в 3:03 по местному времени (12:03 - по киевскому - ред.).
В связи с этим Тихоокеанский центр предупреждения цунами выпустил сообщение об угрозе цунами.
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Напомним, у берегов курортного района Бодрум в провинции Мугла на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Также УНН сообщал, что в Перу в результате землетрясения погибл один человек.