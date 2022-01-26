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15 марта, 19:03 • 106388 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142653 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123115 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116675 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104619 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101353 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92575 просмотра

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Возле Флориды перевернулась лодка, десятки человек пропали без вести

Возле Флориды перевернулась лодка, десятки человек пропали без вести

Киев • УНН

 • 31656 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. У побережья Флориды перевернулась лодка, в результате чего без вести пропало 39 пассажиров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Береговая охрана в Майами получила сообщение от человека, который спас мужчину. Как отметили, спасенный цеплялся за перевернутое судно примерно в 45 милях к востоку от залива Форт-Пирс.

По словам потерпевшего, лодка покинула Бимини, самый западный район Багамских островов, 22 января вечером, но из-за непогоды она перевернулась. Бимини находится в 217 километрах от залива Форт-Пирс. Мужчина добавил, что никто из пассажиров не надел спасательный жилет.

Как отметил AFP, обычно контрабандисты используют Багамские острова в качестве отправной точки для доставки людей в Соединенные Штаты из стран Карибского бассейна.

Напомним

Французский путешественник Жан-Жак Савен погиб во время попытки переплыть на лодке Атлантический океан.

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