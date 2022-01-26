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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 69940 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Біля Флориди перекинувся човен, десятки людей зникли безвісти

Біля Флориди перекинувся човен, десятки людей зникли безвісти

Київ • УНН

 • 31657 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Біля узбережжя Флориди перекинувся човен, внаслідок чого безвісти зникло 39 пасажирів. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Береговій охороні в Маямі надійшло повідомлення від людини, яка врятувала чоловіка. Як зазначили, врятований чіплявся за перевернуте судно приблизно за 45 миль на схід від затоки Форт-Пірс.

За словами потерпілого, човен покинув Біміні, найзахідніший район Багамських островів, 22 січня ввечері, але через негоду він  перекинувся. Біміні розташоване за 217 кілометрів від затоки Форт-Пірс. Чоловік додав, що ніхто з пасажирів не одягнув рятувальний жилет.

Як зазначило AFP, зазвичай контрабандисти використовують Багамські острови як відправну точку для доправлення людей до Сполучених Штатів з країн Карибського басейну.

Нагадаємо

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