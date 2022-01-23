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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Французький мандрівник загинув, намагаючись переплисти Атлантичний океан на човні

Французький мандрівник загинув, намагаючись переплисти Атлантичний океан на човні

Київ • УНН

 • 48060 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Французький мандрівник Жан-Жак Савен загинув під час одиночного плавання на човні через Атлантичний океан. Про це повідомляється на його сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“На жаль, цього разу океан виявився сильнішим за нашого друга, який так любив плавання і море”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Відмішається, що човен Савена, який перекинувся, виявили поблизу Азорських островів, приблизно за півтори тисячі кілометрів від Португалії, де 1 січня 75-річний мандрівник почав своє плавання. До цього Савен випустив два аварійні буйки, що подали сигнали лиха.

Нагадаємо

У 2019 році Жан-Жак Савен перетнув Атлантичний океан у бочці.

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