Французький мандрівник загинув, намагаючись переплисти Атлантичний океан на човні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Французький мандрівник Жан-Жак Савен загинув під час одиночного плавання на човні через Атлантичний океан. Про це повідомляється на його сторінці у Facebook, передає УНН.
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“На жаль, цього разу океан виявився сильнішим за нашого друга, який так любив плавання і море”, — йдеться у повідомленні.
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Відмішається, що човен Савена, який перекинувся, виявили поблизу Азорських островів, приблизно за півтори тисячі кілометрів від Португалії, де 1 січня 75-річний мандрівник почав своє плавання. До цього Савен випустив два аварійні буйки, що подали сигнали лиха.
Нагадаємо
У 2019 році Жан-Жак Савен перетнув Атлантичний океан у бочці.