Француз пересёк Атлантический океан в бочке

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 107483 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110232 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111354 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 138047 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114427 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139616 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144904 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130311 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130355 просмотра

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Француз пересёк Атлантический океан в бочке

Француз пересёк Атлантический океан в бочке

Киев  •  УНН

 • 24403 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. 72-летний Жан-Жак Савен, который начал путь через Атлантический океан с конца декабря в бочке, объявил в субботу, что его путешествие было "успешно закончено" после входа в Карибское море, передает УНН со ссылкой на AFP.

“Пересечение закончено. Спасибо вам всем”, — написал Савен изданию.

По его словам, путешествие длилось 122 дня и 9 часов и завершилось вечером 27 апреля, когда он оказался в акватории Карибского моря.

“Пересечение Атлантики прошло успешно. Теперь я должен найти способ доставить меня на борт и высадить возле порта, в настоящее время я отправляюсь во Флориду”, - сообщил он AFP.

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Бывший десантник, Савен вышел в море 26 декабря с острова Эль Йерро на Канарских островах, чтобы пересечь Атлантику, находясь в оранжевой лодочке бочкообразной формы без двигателя.

Он сообщил, что в будущем планирует самостоятельно переплыть пролив Ла-Манш.

Как сообщал УНН, британец Росс Эджли третий раз попал в Книгу рекордов Гиннесса, став в воскресенье первым человеком в истории, которому удалось проплыть вокруг острова Великобритания.

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