Француз перетнув Атлантичний океан у бочці

КИЇВ. 28 квітня. УНН. 72-річний Жан-Жак Савен, який почав шлях через Атлантичний океан з кінця грудня в бочці, оголосив в суботу, що його подорож була "успішно закінчена" після входу в Карибське море, передає УНН з посиланням на AFP.