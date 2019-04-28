Француз перетнув Атлантичний океан у бочці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. 72-річний Жан-Жак Савен, який почав шлях через Атлантичний океан з кінця грудня в бочці, оголосив в суботу, що його подорож була "успішно закінчена" після входу в Карибське море, передає УНН з посиланням на AFP.
"Перетин закінчено. Дякую вам всім", - написав Савен виданню.
За його словами, подорож тривала 122 дні і 9 годин і завершилася ввечері 27 квітня, коли він опинився в акваторії Карибського моря.
"Перетин Атлантики пройшов успішно. Тепер я повинен знайти спосіб доставити мене на борт і висадити біля порту, в даний час я вирушаю до Флориди", - повідомив він AFP.
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Колишній десантник, Савен вийшов в море 26 грудня з острова Ель Йерро на Канарських островах, щоб перетнути Атлантику, перебуваючи в помаранчевому човнику бочковидної форми без двигуна.
Він повідомив, що в майбутньому планує самостійно переплисти протоку Ла-Манш.
Як повідомляв УНН, британець Росс Еджлі втретє потрапив до Книги рекордів Гіннесса, ставши першою людиною в історії, якій вдалося проплисти навколо острова Велика Британія.