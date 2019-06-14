Большинство украинцев считает, что выборы должны состояться 21 июля, несмотря на решение КСУ - опрос

По данным опроса, 63% считают, что если Конституционный суд признает Указ Президента Владимира Зеленского о роспуске парламента неконституционным, то выборы в Верховную Раду все равно должны состояться 21 июля 2019 года, как указано в решении главы государства. 20% утверждают, что в таком случае они должны пройти в плановом порядке в октябре, и только 7% за то, чтобы перевыборы состоялись в сентябре.

В региональном распределении сторонников проведения выборов именно 21 июля больше на юге (71%), относительно меньше - в центре (57%).

При этом в "Рейтинге" отметили, что по мнению 82% опрошенных, обжалование группой народных депутатов в Конституционном суде указа Президента Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов является не столько защитой законности, как попыткой народных избранников продлить свои полномочия хотя бы на несколько месяцев. Иного мнения в этом вопросе придерживается лишь 9% респондентов.

Справка. Приведенные данные были получены в ходе проведения социологического опроса населения Украины от 18 лет и старше в течение 8-12 июня 2019 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, шанс пройти в Верховную Раду на парламентских выборах сейчас имеют пять политических партий, процентный проходной барьер, согласно результатам опроса, преодолеют шесть партий.