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Большинство украинцев считает, что выборы должны состояться 21 июля, несмотря на решение КСУ - опрос

Киев • УНН

 • 12267 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Более 60% украинцев считают, что досрочные выборы в Верховную Раду Украины должны состояться 21 июля, несмотря на то, какое решение примет Конституционный суд Украины. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

Большинство украинцев считает, что выборы должны состояться 21 июля, несмотря на решение КСУ - опрос

По данным опроса, 63% считают, что если Конституционный суд признает Указ Президента Владимира Зеленского о роспуске парламента неконституционным, то выборы в Верховную Раду все равно должны состояться 21 июля 2019 года, как указано в решении главы государства. 20% утверждают, что в таком случае они должны пройти в плановом порядке в октябре, и только 7% за то, чтобы перевыборы состоялись в сентябре.

В региональном распределении сторонников проведения выборов именно 21 июля больше на юге (71%), относительно меньше - в центре (57%).

При этом в "Рейтинге" отметили, что по мнению 82% опрошенных, обжалование группой народных депутатов в Конституционном суде указа Президента Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов является не столько защитой законности, как попыткой народных избранников продлить свои полномочия хотя бы на несколько месяцев. Иного мнения в этом вопросе придерживается лишь 9% респондентов.

Справка. Приведенные данные были получены в ходе проведения социологического опроса населения Украины от 18 лет и старше в течение 8-12 июня 2019 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, шанс пройти в Верховную Раду на парламентских выборах сейчас имеют пять политических партий, процентный проходной барьер, согласно результатам опроса, преодолеют шесть партий.

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