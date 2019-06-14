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Більшість українців вважає, що вибори мають відбутись 21 липня попри рішення КСУ - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Понад 60% українців вважає, що дострокові вибори до Верховної Ради України мають відбутись 21 липня, не зважаючи на те, яке рішення ухвалить Конституційний суд України. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.

Більшість українців вважає, що вибори мають відбутись 21 липня попри рішення КСУ - опитування

За даними опитування, 63% вважають, що якщо Конституційний суд визнає Указ Президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту неконституційним, то вибори до Верховної Ради все одно повинні відбутися 21 липня 2019 року, як зазначено у рішенні Глави держави. 20% стверджують, що у такому випадку вони мають пройти в плановому порядку у жовтні, і лише 7% за те, щоб перевибори відбулися у вересні.

У регіональному розподілі прихильників проведення виборів саме 21 липня найбільше на півдні (71%), відносно менше – у центрі (57%).

При цьому в "Рейтингу" зазначили, що на думку 82% опитаних, оскарження групою народних депутатів у Конституційному суді указу Президента Зеленського про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів є не стільки захистом законності, як намаганням народних обранців продовжити свої повноваження хоча б на декілька місяців. Іншої думки у цьому питанні притримується лише 9% респондентів.

Довідка. Наведені дані були отримані в ході проведення соціологічного опитування населення України від 18 років і старше протягом 8-12 червня 2019 р. методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, шанс пройти до Верховної Ради на парламентських виборах наразі мають п'ять політичних партій, тривідсотковий прохідний бар'єр, згідно з результатами опитування, подолають шість партій.

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