Большинство поляков видят лидера оппозиции Туска премьером
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Согласно результатам социологического исследования, большинство поляков поддерживают назначение Дональда Туска следующим премьер-министром Польши, а правящая партия «Право и справедливость» (PiS) не имеет возможности сформировать коалиционное правительство. Об этом пишет Euractiv, передает УНН.
Детали
Согласно опросу, опубликованному за прошедшие сутки в польских СМИ, жители Польши считают, что президент Анджей Дуда должен выдвинуть кандидатуру Дональда Туска на следующего премьер-министра.
Президентская партия PiS заняла первое место на парламентских выборах 15 октября, но Гражданская коалиция Туска (KO, EPP) вместе с центристским альянсом «Третий путь» (Renew/EPP) и левыми (S&D) набрали более 54%.
Таким образом польская оппозиция получила большинство мест в Сейме, и это влияет на вариант согласования кандидатуры Туска на должность премьер-министра. Хотя после консультаций на прошлой неделе Дуда заявил, что на эту должность есть два «серьезных кандидата»: действующий премьер-министр Матеуш Моравецкий от PiS и лидер оппозиции Дональд Туск от KO.
Согласно социологическому опросу United Surveys, Туска действительно считают будущим главой правительства около 40,4% поляков, 30,2% респондентов поддерживают на должность премьера Моравецкого.
Около 17,9% считают, что это должен быть кто-то другой, а не два кандидата, о которых упомянул Дуда, а 11,5% не имеют однозначного мнения.
Но президент Дуда хочет увидеть результаты первого парламентского голосования по новому премьеру.
В польских СМИ группы RMF Media отмечают, что в соответствии с позицией партий Platforma, Lewica, Polska 2050 и PSL, президенту скорее всего придется признать, - только Дональд Туск имеет стабильную поддержку.
Ранее
УНН сообщал, что кандидат в премьер-министры Польши Дональд Туск во время встречи с председателем Еврокомиссии пообещал “восстановить” связи с Брюсселем, а также обратился к теме разблокирования миллиардов евро, замороженных из-за отступления от демократии предыдущего правительства страны.
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