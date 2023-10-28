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До стеження за кортежем Дуди може бути причетна росія - слідчі Польщі

Київ • УНН

 • 93271 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Слідчі у справі про виявлення "жучка" для стеження в автомобілі, який входить до кортежу президента Польщі Анджея Дуди, встановили, що до інциденту можуть бути причетні спецслужби третіх країн, зокрема російських. Про це пише Rzeczpospolitа, передає УНН.

До стеження за кортежем Дуди може бути причетна росія - слідчі Польщі

Цитата 

"Якщо в розслідуванні підтвердиться східний напрямок, тобто, що його встановили, наприклад, росіяни та їхні служби, якби це була правда, то ми мали б надзвичайно небезпечну ситуацію", - зауважив один із представників польських спецслужб.

Зазначається, що одним із напрямків слідства є перевірка можливої причетності іноземних спецслужб до встановлення "жучка".

Водночас один із представників канцелярії Дуди зазначив, що такі пристрої кілька років тому централізовано встановлювалися на автомобілях, які перевозили чиновників нижчого рангу. Відтак він не виключає, що на одному з автомобілів могли забути зняти такий пристрій.

Нагадаємо

Польська Служба державної охорони знайшла локатор в автомобілі, що належить канцелярії президента Анжея Дуди.

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