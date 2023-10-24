В автомобілі президентського кортежу Анжея Дуди виявили маячок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Польська Служба державної охорони знайшла локатор в автомобілі, що належить канцелярії президента Анжея Дуди. Про це повідомило видання TVN24 із посиланням на власні джерела в SOP, передає УНН.
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“Невідомо, хто встановив цей пристрій. Виявилося, що ця машина могла їздити з цим пристроєм кілька місяців і за цей час часто потрапляла до кортежу президента, зокрема під час його поїздок Україною”, — зазначив виданню співрозмовник у SOP.
Деталі
Згідно з даними польського видання автівка, у якій виявили локатор раніше була в Україні і могла їздити з трекером кілька місяців. У службах відмовилися коментувати як це сталось.
Водночас зазначається, що президент Дуда автівкою, в якій знайшли трекер, не користувався. Це один із супроводжуючих автомобілів президентського кортежу.
Локатор виявили ще улітку, коли автомобіль відправили на плановий техогляд. Відтоді польські спецслужби перевіряти автомобілі, що супроводжують перших осіб країни, ретельніше та частіше.
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Журналісти TVN24 звернулися по коментар до канцелярії президента Польщі, однак там заявили, шо “не коментує питань, пов’язаних із забезпеченням безпеки Президента Республіки Польща”.
Втім представники Анджея Дуди додали, що рішення про перевірки авто ухвалює саме Служба держохорони, а розслідування цього інциденту має займатись Агентство внутрішньої безпеки Польщі, однак всі ці відомості засекречені.
“Агентство внутрішньої безпеки виконує завдання, що випливають із статті 5 Закону про Агенство внутрішньої безпеки та Агенство внутрішньої безпеки від 24 травня 2002 року, і не надає інформації про деталі проведеної діяльності, включаючи засоби, форми та способи виконання завдань, що випливає, серед іншого, зі змісту статті 35(1) вищезгаданого Закону”, — йдеться в електронному листі Агентства внутрішньої безпеки, що вони відправили на запит журналістів TVN24.