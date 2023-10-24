В автомобілі президентського кортежу Анжея Дуди виявили маячок

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 2970 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 18373 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 91383 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 164442 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 167034 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 134330 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136197 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87312 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93910 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99527 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.1м/с
51%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 12418 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 8422 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 13237 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 11362 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 7696 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 167039 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 229986 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 378589 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 315257 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 422907 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11678 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16980 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33609 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30226 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 134331 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

В автомобілі президентського кортежу Анжея Дуди виявили маячок

Київ • УНН

 • 972952 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Польська Служба державної охорони знайшла локатор в автомобілі, що належить канцелярії президента Анжея Дуди. Про це повідомило видання TVN24 із посиланням на власні джерела в SOP, передає УНН.

В автомобілі президентського кортежу Анжея Дуди виявили маячок

Цитата

“Невідомо, хто встановив цей пристрій. Виявилося, що ця машина могла їздити з цим пристроєм кілька місяців і за цей час часто потрапляла до кортежу президента, зокрема під час його поїздок Україною”, — зазначив виданню співрозмовник у SOP.

Деталі

Згідно з даними польського видання автівка, у якій виявили локатор раніше була в Україні і могла їздити з трекером кілька місяців. У службах відмовилися коментувати як це сталось.

Водночас зазначається, що президент Дуда автівкою, в якій знайшли трекер, не користувався. Це один із супроводжуючих автомобілів президентського кортежу.

Локатор виявили ще улітку, коли автомобіль відправили на плановий техогляд. Відтоді польські спецслужби перевіряти автомобілі, що супроводжують перших осіб країни, ретельніше та частіше.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Польщі опозиція узгодила кандидатуру Туска на посаду прем’єра

Журналісти TVN24 звернулися по коментар до канцелярії президента Польщі, однак там заявили, шо “не коментує питань, пов’язаних із забезпеченням безпеки Президента Республіки Польща”.

Втім представники Анджея Дуди додали, що рішення про перевірки авто ухвалює саме Служба держохорони, а розслідування цього інциденту має займатись Агентство внутрішньої безпеки Польщі, однак всі ці відомості засекречені.

“Агентство внутрішньої безпеки виконує завдання, що випливають із статті 5 Закону про Агенство внутрішньої безпеки та Агенство внутрішньої безпеки від 24 травня 2002 року, і не надає інформації про деталі проведеної діяльності, включаючи засоби, форми та способи виконання завдань, що випливає, серед іншого, зі змісту статті 35(1) вищезгаданого Закону”, — йдеться в електронному листі Агентства внутрішньої безпеки, що вони відправили на запит журналістів TVN24.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НПНовини Світу
Brent
$64.60
Bitcoin
$84,870.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,242.37
Ethereum
$1,635.65