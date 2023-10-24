У Польщі опозиція узгодила кандидатуру Туска на посаду прем'єра
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Три опозиційні польські партії, які пройшли до парламенту за результатами виборів, підтвердили готовність до співпраці та формування парламентської більшості та уряду. Вони також висунули кандидата на посаду прем'єр-міністра. Йдеться про лідера "Громадянської коаліції" Дональда Туска. Про це повідомляє RMF24, інформує УНН.
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"Ми підтвердили з лідерами опозиції нашу готовність до співпраці та створення більшості в парламенті. Ми готові до формування уряду", – сказав Туск на спільній нараді.
Лідери опозиційних партій звернулися до президента Анджея Дуди з проханням не гаяти часу на призначення першого засідання уряду, підрахувати більшість і доручити представникам опозиції “місію з формування уряду”.
"Ми проситимемо президента якомога швидше скликати сесію Сейму. У нас є більшість для обрання прем’єр-міністра", – запевнив один із лідерів опозиції Владислав Косиняк-Камиш.
Доповнення
Туск вже обіймав посаду прем'єр-міністра Польщі з 2007 до 2014 року.
Як зазначає Reuters, уряд під керівництвом "Громадянської коаліції" ознаменував би масштабні зміни в Польщі після восьми років конфлікту між правлячою націоналістичною партією "Право і справедливість" (PiS) і Європейським Союзом щодо верховенства права, свободи ЗМІ, прав меншин і міграції.