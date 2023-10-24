В Польше оппозиция согласовала кандидатуру Туска на должность премьера
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Три оппозиционные польские партии, которые прошли в парламент по результатам выборов, подтвердили готовность к сотрудничеству и формированию парламентского большинства и правительства. Они также выдвинули кандидата на должность премьер-министра. Речь идет о лидере "Гражданской коалиции" Дональде Туске. Об этом сообщает RMF24, информирует УНН.
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"Мы подтвердили с лидерами оппозиции нашу готовность к сотрудничеству и созданию большинства в парламенте. Мы готовы к формированию правительства", – сказал Туск на совместном совещании.
Лидеры оппозиционных партий обратились к президенту Анджею Дуде с просьбой не терять времени на назначение первого заседания правительства, подсчитать большинство и поручить представителям оппозиции “миссию по формированию правительства”.
"Мы будем просить президента как можно скорее созвать сессию Сейма. У нас есть большинство для избрания премьер-министра", – заверил один из лидеров оппозиции Владислав Косиняк-Камыш.
Дополнение
Туск уже занимал пост премьер-министра Польши с 2007 по 2014 год.
Как отмечает Reuters, правительство под руководством "Гражданской коалиции" ознаменовало бы масштабные изменения в Польше после восьми лет конфликта между правящей националистической партией "Право и справедливость" (PiS) и Европейским Союзом в отношении верховенства права, свободы СМИ, прав меньшинств и миграции.