У Польщі опозиційний лідер Туск закликав Дуду до швидкого ухвалення рішення про призначення уряду

$41.400.00
46.921.07
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 10214 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 14524 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 25610 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 97129 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 169484 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 174896 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 137458 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136984 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87473 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94134 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
5.6м/с
35%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 10797 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 14287 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 18237 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 18608 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 13853 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 10214 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 174896 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 234576 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 382921 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 319768 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 13586 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 18768 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 35214 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 31705 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 137458 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Польщі опозиційний лідер Туск закликав Дуду до швидкого ухвалення рішення про призначення уряду

Київ • УНН

 • 895229 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда має швидко діяти, щоб дозволити сформувати новий уряд, заявив у вівторок лідер "Громадянської коаліції" (КО) Дональд Туск після того, як офіційні результати виборів показали, що його ліберальна проєвропейська партія та її союзники здобувають більшість, пише УНН з посиланням на Reuters.

У Польщі опозиційний лідер Туск закликав Дуду до швидкого ухвалення рішення про призначення уряду

Цитата

"Я палко звертаюся до президента, люди чекають перших рішень, тому ми просимо президента ухвалити енергійні і швидкі рішення", - сказав Туск у заяві у вівторок.

Деталі

Раніше виборча комісія Польщі підтвердила, що PiS втратила більшість, хоч і залишає за собою найбільшу кількість місць у нижній палаті парламенту. PiS набрала 35,38% голосів, що відповідає приблизно 190 місцям у палаті на 460 місць.

Результати показують, що "Громадянська коаліція" (KO), партія "Третій шлях" (Trzecia Droga) та "ліві" (Nowa Lewica) разом узяті отримають близько 250 місць, що достатньо для формування стабільного коаліційного уряду, вказує видання.

"Найближчими днями, після оголошення (остаточних) результатів, ми поговоримо", - сказав Владислав Косиняк-Камиш, лідер "Третього шляху", маючи на увазі заплановані тристоронні коаліційні переговори.

Проте, зауважує видання, формування такого уряду може тривати тижні, якщо не місяці. Президент Польщі Анджей Дуда, союзник PiS, заявив перед голосуванням, що він дасть перший шанс сформувати кабінет групі чи партії, яка набрала більшість голосів.

Однак, оскільки жодна партія не висловила готовності приєднатися до уряду, який очолює PiS, націоналістична партія на чолі з Ярославом Качинським, зазначає видання, "схоже, навряд чи зможе забезпечити собі третій термін на чолі найбільшої східної держави-члена Європейського Союзу".

У цьому випадку, як очікується, Дуда запросить Туска як лідера другої за величиною партії спробувати сформувати уряд.

Доповнення

Опозиційні партії ще не назвали кандидата на посаду прем'єр-міністра, але багато хто очікує, що 66-річний Туск буде їхнім кандидатом. Він обіймав посаду прем'єр-міністра Польщі з 2007 до 2014 року.

Уряд під керівництвом "Громадянської коаліції" ознаменував би масштабні зміни в Польщі після восьми років конфлікту між правлячою націоналістичною партією "Право і справедливість" (PiS) і Європейським Союзом щодо верховенства права, свободи ЗМІ, прав меншин і міграції, зазначає видання.

Проте, вказує видання, трьом опозиційним партіям, імовірно, доведеться зіткнутися зі складними переговорами з таких питань, як аборти та права ЛГБТ.

Що стосується абортів, Косиняк-Камиш із "Третього шляху" заявив у вівторок, що його партія підтримає відміну майже повної заборони на переривання вагітності у 2021 році, відновивши право на аборт у разі дефектів плоду, але не погодиться заздалегідь на подальшу лібералізацію.

"Громадянська коаліція" та "ліві" також хочуть дозволити аборти на термін до 12 тижнів без обмежень. "Третій шлях" хоче, щоб поляки вирішили це питання на референдумі.

"Жодні ідеологічні питання не можуть бути частиною будь-якої коаліційної угоди", - сказав Косіняк-Камиш.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.69
Bitcoin
$84,617.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,245.84
Ethereum
$1,621.35