У Польщі опозиційний лідер Туск закликав Дуду до швидкого ухвалення рішення про призначення уряду

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"Я палко звертаюся до президента, люди чекають перших рішень, тому ми просимо президента ухвалити енергійні і швидкі рішення", - сказав Туск у заяві у вівторок.

Деталі

Раніше виборча комісія Польщі підтвердила, що PiS втратила більшість, хоч і залишає за собою найбільшу кількість місць у нижній палаті парламенту. PiS набрала 35,38% голосів, що відповідає приблизно 190 місцям у палаті на 460 місць.

Результати показують, що "Громадянська коаліція" (KO), партія "Третій шлях" (Trzecia Droga) та "ліві" (Nowa Lewica) разом узяті отримають близько 250 місць, що достатньо для формування стабільного коаліційного уряду, вказує видання.

"Найближчими днями, після оголошення (остаточних) результатів, ми поговоримо", - сказав Владислав Косиняк-Камиш, лідер "Третього шляху", маючи на увазі заплановані тристоронні коаліційні переговори.

Проте, зауважує видання, формування такого уряду може тривати тижні, якщо не місяці. Президент Польщі Анджей Дуда, союзник PiS, заявив перед голосуванням, що він дасть перший шанс сформувати кабінет групі чи партії, яка набрала більшість голосів.

Однак, оскільки жодна партія не висловила готовності приєднатися до уряду, який очолює PiS, націоналістична партія на чолі з Ярославом Качинським, зазначає видання, "схоже, навряд чи зможе забезпечити собі третій термін на чолі найбільшої східної держави-члена Європейського Союзу".

У цьому випадку, як очікується, Дуда запросить Туска як лідера другої за величиною партії спробувати сформувати уряд.

Доповнення

Опозиційні партії ще не назвали кандидата на посаду прем'єр-міністра, але багато хто очікує, що 66-річний Туск буде їхнім кандидатом. Він обіймав посаду прем'єр-міністра Польщі з 2007 до 2014 року.

Уряд під керівництвом "Громадянської коаліції" ознаменував би масштабні зміни в Польщі після восьми років конфлікту між правлячою націоналістичною партією "Право і справедливість" (PiS) і Європейським Союзом щодо верховенства права, свободи ЗМІ, прав меншин і міграції, зазначає видання.

Проте, вказує видання, трьом опозиційним партіям, імовірно, доведеться зіткнутися зі складними переговорами з таких питань, як аборти та права ЛГБТ.

Що стосується абортів, Косиняк-Камиш із "Третього шляху" заявив у вівторок, що його партія підтримає відміну майже повної заборони на переривання вагітності у 2021 році, відновивши право на аборт у разі дефектів плоду, але не погодиться заздалегідь на подальшу лібералізацію.

"Громадянська коаліція" та "ліві" також хочуть дозволити аборти на термін до 12 тижнів без обмежень. "Третій шлях" хоче, щоб поляки вирішили це питання на референдумі.

"Жодні ідеологічні питання не можуть бути частиною будь-якої коаліційної угоди", - сказав Косіняк-Камиш.