Politico: результати виборів у Польщі показують, що опозиція забезпечила собі перемогу

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Опозиційні партії Польщі отримали достатньо місць на парламентських виборах у неділю, щоб відібрати владу у партії "Право та справедливість" (PiS), яка править країною з 2015 року, згідно з остаточним підрахунком голосів, опублікованим Національною виборчою комісією у вівторок вранці. Про це пише Politico, повідомляє УНН.