Politico: результати виборів у Польщі показують, що опозиція забезпечила собі перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Опозиційні партії Польщі отримали достатньо місць на парламентських виборах у неділю, щоб відібрати владу у партії "Право та справедливість" (PiS), яка править країною з 2015 року, згідно з остаточним підрахунком голосів, опублікованим Національною виборчою комісією у вівторок вранці. Про це пише Politico, повідомляє УНН.
Деталі
На виборах, які завершилися рекордною явкою в 74,4%, PiS, зазначає видання, залишилася без можливості сформувати переможну коаліцію в нижній палаті парламенту, яка складається з 460 членів.
За остаточними підрахунками, партія "Право і справедливість" отримала 35,4 відсотка, за нею слідували центристська "Громадянська коаліція" (KO) з 30,7 відсотка, правоцентристська партія "Третій шлях" (Trzecia Droga) з 14,4 відсотка, "ліві" (Nowa Lewica) з 8,6 відсотка та партія правого спрямування "Конфедерація" (Konfederacja) з 7,2 відсотка.
"Це означає, що "Право та справедливість" отримає 194 місця в парламенті, "Громадянська коаліція" - 157, "Третій шлях" - 65, "ліві" - 26 і "Конфедерація" - 18", - пише видання.
"Громадянська коаліція", очолювана колишнім прем'єр-міністром Польщі та президентом Європейської ради Дональдом Туском, "Третій шлях" та "ліві", як зазначає видання, зобов'язалися сформувати коаліційний уряд, щоб усунути PiS від влади - разом вони мають 248 місць.
Опозиція також посилила свій контроль над менш впливовою верхньою палатою Сенату Польщі, отримавши 66 місць проти 34 у партії "Право та справедливість", зазначає видання.
Наступний крок – за президентом Польщі Анджеєм Дудою, який має висунути кандидата на посаду прем'єр-міністра.
Доповнення
15 жовтня у Польщі відбулися вибори до Сейму та Сенату, а також загальнонаціональний референдум.