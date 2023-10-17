Politico: результаты выборов в Польше показывают, что оппозиция обеспечила себе победу

Детали

На выборах, которые завершились рекордной явкой в 74,4%, PiS, отмечет издание, осталась без возможности сформировать победную коалицию в нижней палате парламента, состоящей из 460 членов.

По окончательным подсчетам, партия "Право и справедливость" получила 35,4 процента, за ней следовали центристская "Гражданская коалиция" (KO) с 30,7 процента, правоцентристская партия "Третий путь" (Trzecia Droga) с 14,4 процента, "левые" (Nowa Lewica) с 8,6 процента и крайне правая "Конфедерация" (Konfederacja) с 7,2 процента.

"Это означает, что "Право и справедливость" получит 194 места в парламенте, "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "левые" - 26 и "Конфедерация" - 18", - пишет издание.

"Гражданская коалиция", возглавляемая бывшим премьер-министром Польши и президентом Европейского совета Дональдом Туском, "Третий путь" и "левые", как указывает издание, обязались сформировать коалиционное правительство, чтобы отстранить PiS от власти — вместе они имеют 248 мест.

Оппозиция также усилила свой контроль над менее влиятельной верхней палатой Сената Польши, получив 66 мест против 34 у партии "Право и справедливость", отмечает издание.

Следующий шаг - за президентом Польши Анджеем Дудой, который должен выдвинуть кандидата на пост премьер-министра.

Дополнение

15 октября в Польше состоялись выборы в Сейм и Сенат, а также общенациональный референдум.