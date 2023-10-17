У Польщі завершили підрахунок голосів: найбільше набрала керівна партія PiS
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Виборча комісія Польщі оголосила результати виборів до Сейму з усіх виборчих округів. За підсумками опрацювання даних голосування на парламентських виборах у Польщі, на першому місці опинилась правляча партія "Право і справедливість" (PiS). Про це повідомляє RMF 24, пише УНН.
Деталі
Після опрацювання даних голосування зі всіх виборчих дільниць оприлюднили такі результати:
PiS - 35,38%
KO - 30,70%
Trzecia Droga - 14,40%
Nowa Lewica - 8,61%
Konfederacja - 7,16%
Решта партій не подолали виборчий бар'єр.
Доповнення
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що готовий за підсумками парламентських виборів сформувати новий уряд.