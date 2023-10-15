Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд Польщі за підсумками виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що готовий за підсумками парламентських виборів сформувати новий уряд. Про це йдеться у повідомленні канцелярії прем'єр-міністра Польщі на Х/Twitter, пише УНН.
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"Традиційно президент доручає формування уряду партії, яка показала найвищий результат. Ми створимо стабільний уряд, який зможе провести Польщу через різні негаразди", - сказав Моравецький.
Доповнення
За даними екзитполів були оприлюднені результати парламентських виборів у Польщі. Зокрема, «Право і справедливість» набрала найбільшу кількість голосів виборців - 36,8%.