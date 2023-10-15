Стали відомі перші результати парламентських виборів у Польщі: лідирує правляча партія
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. За даними екзитполів були оприлюднені результати парламентських виборів у Польщі. Зокрема, «Право і справедливість» набрала найбільшу кількість голосів виборців - 36,8%, про це пише RMF 24, передає УНН.
Деталі
За даними екзитполів:
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- Право і справедливість - 36,8%,
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- Громадянська коаліція - 31,6%,
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- Третій шлях - 13%,
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- Ліві - 8,65%,
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- Конфедерація - 6,2%.
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Зазначається, що явка на виборах склала 72, 9%.
З перерахунком результатів парламентських виборів у мандати «Право і справедливість» отримали 200 місць, «Громадянська коаліція» — 163 місця, «Третій шлях» — 55 місць, «Ліві» — 30 місць, Конфедерація — 12 місць.
З таким результатом правляча партія Польщі «Право і справедливість» отримала менше половини місць у законодавчих зборах.
Зберігається ймовірність того, що опозиційні партії, об'єднавшись, зможуть сформувати правлячу коаліцію.
Нагадаємо
На двох виборчих дільницях у Польщі повідомили про вибух та можливе замінування. На місце подій вирушили сапери, а поліція евакуювала людей та оточила місце ймовірного інциденту.