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Стали известны первые результаты парламентских выборов в Польше: лидирует правлящая партия

Киев • УНН

 • 836957 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. По данным экзитполов были обнародованы результаты парламентских выборов в Польше. В частности, «Право и справедливость» набрала наибольшее количество голосов избирателей - 36,8%, об этом пишет RMF 24, передает УНН.

Стали известны первые результаты парламентских выборов в Польше: лидирует правлящая партия

Детали 

По данным экзитполов:

  • Право и справедливость - 36,8%,
  • Гражданская коалиция - 31,6%,
  • Третий путь - 13%,
  • Левые - 8,65%,
  • Конфедерация - 6,2%.

Отмечается, что явка на выборах составила 72, 9%. 

С пересчетом результатов парламентских выборов в мандаты «Право и справедливость» получили 200 мест, «Гражданская коалиция» — 163 места, «Третий путь» — 55 мест, «Левые» — 30 мест, Конфедерация — 12 мест.

С таким результатом правящая партия Польши «Право и справедливость» получила менее половины мест в законодательном собрании.

Сохраняется вероятность того, что оппозиционные партии, объединившись, смогут сформировать правящую коалицию.

Напомним

На двух избирательных участках в Польше сообщили о взрыве и возможном минировании. На место событий отправились саперы, а полиция эвакуировала людей и оцепила место вероятного инцидента.

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