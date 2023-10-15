Стали известны первые результаты парламентских выборов в Польше: лидирует правлящая партия

Детали

По данным экзитполов:



Право и справедливость - 36,8%,



Гражданская коалиция - 31,6%,



Третий путь - 13%,



Левые - 8,65%,



Конфедерация - 6,2%.



Отмечается, что явка на выборах составила 72, 9%.

С пересчетом результатов парламентских выборов в мандаты «Право и справедливость» получили 200 мест, «Гражданская коалиция» — 163 места, «Третий путь» — 55 мест, «Левые» — 30 мест, Конфедерация — 12 мест.

С таким результатом правящая партия Польши «Право и справедливость» получила менее половины мест в законодательном собрании.

Сохраняется вероятность того, что оппозиционные партии, объединившись, смогут сформировать правящую коалицию.

Напомним

На двух избирательных участках в Польше сообщили о взрыве и возможном минировании. На место событий отправились саперы, а полиция эвакуировала людей и оцепила место вероятного инцидента.