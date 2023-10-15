На двох виборчих дільницях у Польщі повідомляють про замінування: 200 людей евакуйовано
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. На двох виборчих дільницях 425 і 426 у Польщі повідомили про ризик вибух та можливе замінування. На місце подій вирушили сапери, а поліція евакуювала людей та оточила місце ймовірного інциденту. Про це повідомляє Rzeczpospolita, пише УНН.
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“Ми отримали інформацію про цю ситуацію, але подробиць не знаємо”, - заявив голова Національної виборчої комісії Сильвестр Марчак.
Деталі
Наразі тривають перевірки на трьох виборчих дільницях. Було евакуйовано 200 осіб. На місці працюють поліцейські, повідомив в інтерв’ю WP.pl речник начальника столичної поліції Сильвестр Марчак.
Як повідомляється, біля одного з приміщень виборчих дільниць знайшли рюкзак. Чи буде продовжено голосування через закриття дільниць, невідомо.
Нагадаємо
Явка на виборах до Сейму і Сенату Польщі становила 57,54% станом на 18:00 за Києвом. На дільницях за кордоном великі черги. Двох людей на польських виборчих дільницях малагались реанімувати.