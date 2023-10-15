Явка на виборах в Польщі на 18:00 становила 57,54%. На виборчій дільниці померла жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Явка на виборах до Сейму і Сенату Польщі становила 57,54% станом на 18:00 за Києвом. На дільницях за кордоном великі черги. Двох людей на польських виборчих дільницях малагались реанімувати. Про це інформує УНН із посиланням на RMF 24 та Rzeczpospolita.
Цитата
“Національна виборча комісія повідомила, що станом на 17:00 явка на парламентських виборах 2023 року склала 57,54 відсотка. У 2019 році явка на виборах до 17 становив 45,94 відсотка”, - йдеться у повідомленні RMF 24.
Доповнення
Місцеві ЗМІ повідомляють про великі черги поляків, які бажають проголосувати за кордоном. Зокрема, великі черги зафіксовано в Німеччині, Іспанії, Шотландії.
Як повідомляє Rzeczpospolita, у польському місті Лодзь намагались реанімувати людину, яка прийшла проголосувати на виборчу дільницю. Однак за межами виборчої дільниці вона померла. Також у Тушині померла жінка, яка прийшла проголосувати. Жінка знепритомніла, і їй викликали допомогу. Однак швидка допомога констатувала її смерть.
Нагадаємо
У Польщі сьогодні відбуваються вибори до Сейму та Сенату та загальнонаціональний референдум. Виборчі дільниці працюватимуть до 21 години.