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Явка на виборах в Польщі на 18:00 становила 57,54%. На виборчій дільниці померла жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Явка на виборах до Сейму і Сенату Польщі становила 57,54% станом на 18:00 за Києвом. На дільницях за кордоном великі черги. Двох людей на польських виборчих дільницях малагались реанімувати. Про це інформує УНН із посиланням на RMF 24 та Rzeczpospolita.

Явка на виборах в Польщі на 18:00 становила 57,54%. На виборчій дільниці померла жінка

Цитата

“Національна виборча комісія повідомила, що станом на 17:00 явка на парламентських виборах 2023 року склала 57,54 відсотка. У 2019 році явка на виборах до 17 становив 45,94 відсотка”, - йдеться у повідомленні RMF 24.

Доповнення

Місцеві ЗМІ повідомляють про великі черги поляків, які бажають проголосувати за кордоном. Зокрема, великі черги зафіксовано в Німеччині, Іспанії, Шотландії.

Як повідомляє Rzeczpospolita, у польському місті Лодзь намагались реанімувати людину, яка прийшла проголосувати на виборчу дільницю. Однак за межами виборчої дільниці вона померла. Також у Тушині померла жінка, яка прийшла проголосувати. Жінка знепритомніла, і їй викликали допомогу. Однак швидка допомога констатувала її смерть.

Нагадаємо

У Польщі сьогодні відбуваються вибори до Сейму та Сенату та загальнонаціональний референдум. Виборчі дільниці працюватимуть до 21 години.

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