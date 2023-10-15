У Польщі стартували парламентські вибори. Одночасно з ними відбудеться й референдум
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У Польщі щойно розпочинаються вибори до Сейму та Сенату та загальнонаціональний референдум. Виборчі дільниці працюватимуть до 21 години, передає УНН із посиланням на Польське радіо.
Деталі
За даними видання, на 10.00, 13.30, 18.30 та 22.00 заплановані прес-конференції про явку виборців та поточні найважливіші події.
Триває виборча тиша, яка почалася в п'ятницю опівночі. До закінчення голосування агітація на користь окремих виборчих комісій або окремих кандидатів до Сейму чи Сенату заборонена. Не можна агітувати за голоси з окремих питань референдуму. Заборона діє і в Інтернеті. Порушення виборчої тиші може призвести до штрафу до 1 мільйона злотих. Якщо жодна з окружних виборчих комісій не продовжить термін голосування, тиша закінчиться о 21.
Орієнтовні результати голосування на парламентських виборах і на референдумі, тобто результати екзит-полу, будуть відомі лише після 21:00.
Додамо
Одночасно з ними відбудеться референдум із чотирьох питань:
продаж державного майна іноземцям,
підвищення пенсійного віку,
стіна на кордоні Польщі та білорусі,
допуск нелегальних іммігрантів із Близького Сходу та Африки.
Ситуація у Польщі напередодні виборів
Польські політичні сили змагатимуться за 460 місць у нижній палаті парламенту — Сеймі, та за 100 місць у верхній палаті — Сенаті.
Польські ЗМІ пишуть, що на сьогоднішніх виборах прогнозується досить висока явка виборців — на рівні 65%.
Згідно останніх соціологічних опитувань, перемогу на виборах здобуває правляча партія “Право і Справедливість” — 34,9%. Далі йдуть:
— “Громадянська коаліція” експрем’єра Польщі Дональда Туска — 28%;
— коаліція “Третій шлях” — 10,3%:
— “Ліві” — 10,1%;
— “Конфедерація свободи та незалежності” — 8,3%.