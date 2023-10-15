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У Польщі стартували парламентські вибори. Одночасно з ними відбудеться й референдум

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У Польщі щойно розпочинаються вибори до Сейму та Сенату та загальнонаціональний референдум. Виборчі дільниці працюватимуть до 21 години, передає УНН із посиланням на Польське радіо.

У Польщі стартували парламентські вибори. Одночасно з ними відбудеться й референдум

Деталі

За даними видання, на 10.00, 13.30, 18.30 та 22.00 заплановані прес-конференції про явку виборців та поточні найважливіші події.

Триває виборча тиша, яка почалася в п'ятницю опівночі. До закінчення голосування агітація на користь окремих виборчих комісій або окремих кандидатів до Сейму чи Сенату заборонена. Не можна агітувати за голоси з окремих питань референдуму. Заборона діє і в Інтернеті. Порушення виборчої тиші може призвести до штрафу до 1 мільйона злотих. Якщо жодна з окружних виборчих комісій не продовжить термін голосування, тиша закінчиться о 21.

Орієнтовні результати голосування на парламентських виборах і на референдумі, тобто результати екзит-полу, будуть відомі лише після 21:00.

Додамо

Одночасно з ними відбудеться референдум із чотирьох питань:

продаж державного майна іноземцям,
підвищення пенсійного віку,
стіна на кордоні Польщі та білорусі,
допуск нелегальних іммігрантів із Близького Сходу та Африки.

Ситуація у Польщі напередодні виборів

Польські політичні сили змагатимуться за 460 місць у нижній палаті парламенту — Сеймі, та за 100 місць у верхній палаті — Сенаті.

Польські ЗМІ пишуть, що на сьогоднішніх виборах прогнозується досить висока явка виборців — на рівні 65%.

Згідно останніх соціологічних опитувань, перемогу на виборах здобуває правляча партія “Право і Справедливість” — 34,9%. Далі йдуть:

— “Громадянська коаліція” експрем’єра Польщі Дональда Туска — 28%;
— коаліція “Третій шлях” — 10,3%:
— “Ліві” — 10,1%;
— “Конфедерація свободи та незалежності” — 8,3%.

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