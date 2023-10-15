В Польше стартовали парламентские выборы. Одновременно с ними состоится и референдум

Детали

По данным издания, на 10.00, 13.30, 18.30 и 22.00 запланированы пресс-конференции о явке избирателей и текущих важнейших событиях.

Продолжается избирательная тишина, которая началась в пятницу в полночь. До окончания голосования агитация в пользу отдельных избирательных комиссий или отдельных кандидатов в Сейм или Сенат запрещена. Нельзя агитировать за голоса по отдельным вопросам референдума. Запрет действует и в Интернете. Нарушение избирательной тишины может привести к штрафу до 1 миллиона злотых. Если ни одна из окружных избирательных комиссий не продлит срок голосования, тишина закончится в 21.

Ориентировочные результаты голосования на парламентских выборах и на референдуме, то есть результаты экзит-пола, будут известны только после 21:00.

Добавим

Одновременно с ними состоится референдум по четырем вопросам:

продажа государственного имущества иностранцам,

повышение пенсионного возраста,

стена на границе Польши и беларуси,

допуск нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки.

Ситуация в Польше накануне выборов

Польские политические силы будут соревноваться за 460 мест в нижней палате парламента — Сейме, и за 100 мест в верхней палате — Сенате.

Польские СМИ пишут, что на сегодняшних выборах прогнозируется достаточно высокая явка избирателей — на уровне 65%.

Согласно последним социологическим опросам, победу на выборах одерживает правящая партия “Право и Справедливость” — 34,9%. Далее следуют:

— “Гражданская коалиция” экс-премьера Польши Дональда Туска — 28%;

— коалиция “Третий путь” — 10,3%:

— “Левые” — 10,1%;

— “Конфедерация свободы и независимости” — 8,3%.