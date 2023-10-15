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Парламентські вибори у Польщі: чи зможе правляча партія перемогти завдяки “зерновій війні” з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Сьогодні у Польщі відбудуться парламентські вибори. Останнім часом саме через наближення цих виборів відносини між Варшавою та Києвом суттєво погіршилися, пише УНН.

Парламентські вибори у Польщі: чи зможе правляча партія перемогти завдяки “зерновій війні” з Україною

Ситуація у Польщі напередодні виборів

Польські політичні сили змагатимуться за 460 місць у нижній палаті парламенту — Сеймі, та за 100 місць у верхній палаті — Сенаті.

Польські ЗМІ пишуть, що на сьогоднішніх виборах прогнозується досить висока явка виборців — на рівні 65%.

Згідно останніх соціологічних опитувань, перемогу на виборах здобуває правляча партія “Право і Справедливість” — 34,9%. Далі йдуть:

— “Громадянська коаліція” єкспрем’єра Польщі Дональда Туска — 28%;
— коаліція “Третій шлях” — 10,3%:
— “Ліві” — 10,1%;
— “Конфедерація свободи та незалежності” — 8,3%.

Фактор України

У розпал передвиборчої кампанії сталася “зернова війна” між Варшавою та Києвом — Польща всупереч рішенню Єврокомісії ввела одноосібну заборону на ввезення українського зерна.

Україна, у свою чергу пригрозила позовом до Світової організації торгівлі та забороною на ввезення деяких продуктів з Польщі до України.

Поки вирішувалося зернове питання, в уряді Польщі навіть встигли заявити, що наступного року начнуть скорочувати допомогу українським біженцям.

Водночас, на думку деяких польських експертів, таких загостренням відносин з Україною, правляча партія хотіла перехопити голоси відверто антиукраїнської “Конфедерації”, яка орієнтується на сільське консервативне населення.

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