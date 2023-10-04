Польща з 2024 року почне скорочувати допомогу для українських біженців – речник уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер повідомив, що з наступного року країна почне скорочувати допомогу для українських біженців. Про це він сказав в інтерв'ю PAP, передає УНН.
Деталі
Видання Super Express опублікувало результати опитування Pollster Research Institute, яке продемонструвало значне падіння ентузіазму поляків щодо фінансової допомоги українським біженцям.
На питання "Чи варто фінансово продовжувати допомагати українцям у Польщі, наприклад, даючи їм 500+ та інші вигоди" тільки 26% анкетованих відповіли ствердно, а 60% — "точно ні" або "найімовірніше, ні".
Дослідження проводилося 21-22 вересня серед 1015 респондентів.
Цитата
"Опитування – це, звичайно, одне. Але ... ухвалені після початку війни рішення мають тимчасовий характер, і це все, що я можу сказати", – наголосив Мюллер.
Доповнення
Речник польського уряду сказав, що етап масового виїзду українців за кордон завершився, тому "ці рішення поступово втрачають силу, так в рішення прописано, що вони не будуть продовжені".
На запитання, коли саме вони почнуть втрачати силу, Мюллер відповів: "Ймовірно, перший квартал 2024 року".
Він вважає, що необхідності продовжувати цю допомогу не буде.
Згідно з даними Євростату, на кінець червня 2023 року в Польщі було зареєстровано приблизно 975 000 українців.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ: притулок у Нідерландах під ризиком закриття для нових біженців з України