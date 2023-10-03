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ЗМІ: притулок у Нідерландах під ризиком закриття для нових біженців з України

ЗМІ: притулок у Нідерландах під ризиком закриття для нових біженців з України

Київ • УНН

 • 970987 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Влада міста Утрехт, що в Нідерландах, оголосила про нестачу місць у центрі для біженців, у тому числі з України. Якщо не будуть створені додаткові пункти прийому, існує ризик, що утрехтський притулок буде закрито для нових прибулих. Про це повідомляє NRC Handelsblad, пише УНН.

Цитата

"Ми хочемо, щоб люди не спали надворі, але через велику кількість людей, які приходять, ми змушені їм відмовити. Сподіваюся, мої колеги чи приватні особи почують, що потрібно більше місць",– заявила мер міста Шерон Дейксма.

Деталі

Шерон Дейксма терміново закликає регіони знайти більше місць. "Якщо додаткові пункти прийому не будуть створені, існує ризик, що кризовий притулок в Утрехті для нових біженців буде закрито", - цитує мера видання.

Прийомний пункт у Jaarbeurs офіційно розрахований на сотню людей. Але в одну з недавніх ночей, як повідомляється, там спало майже вдвічі більше українців, ніж є місця. Зараз там 250 ліжок, розташованих лише за кілька метрів одне від одного. Поруч із ліжками стоять клітки з привезеними собаками, котами та птахами, ідеться в повідомленні.

Як вказано, прибулі українці мають перебувати в притулку лише кілька днів, проте через скупчення людей перебування в кризових притулках може досягати місяця.

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