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Рада ЄС подовжила тимчасовий захист для українців до березня 2025 року

Рада ЄС подовжила тимчасовий захист для українців до березня 2025 року

Київ • УНН

 • 283437 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Рада ЄС погодилася продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які втікають від агресійної війни росії проти України, з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року, передає УНН.

Деталі

"ЄС підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно. Продовження статусу захисту дає певність більш ніж 4 мільйонам біженців, які знайшли безпечний притулок в ЄС", - зауважив в.о. міністра внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка Гомес.

Додамо

Тимчасовий механізм захисту запрацював 4 березня 2022 року – лише через кілька днів після широкомасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну – і автоматично продовжено на рік.

Що таке тимчасовий захист?

Система забезпечує негайний і колективний (тобто без необхідності розгляду індивідуальних заяв) захист переміщених осіб, які не в змозі повернутися до своєї країни походження.

Мета полягає в тому, щоб зменшити тиск на національні системи надання притулку та дозволити переміщеним особам користуватися узгодженими правами в ЄС. Ці права включають:

місце проживання
доступ до ринку праці та житла
медична допомога
соціальна допомога
доступ до освіти для дітей

Після сьогоднішньої політичної домовленості Рада повинна буде офіційно прийняти рішення про продовження тимчасового захисту. Це станеться після того, як буде проведено юридична перевірка та переклад усіма мовами ЄС.

Тимчасовий захист є надзвичайним механізмом ЄС, який активується у виняткових обставинах масового припливу. Директива ЄС щодо тимчасового захисту була прийнята в 2001 році після великомасштабного переміщення, яке сталося в Європі через збройні конфлікти на Західних Балканах, зокрема з Боснії та Герцеговини та Косова.

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