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Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2025 года

Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2025 года

Киев • УНН

 • 283430 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Совет ЕС согласился продлить временную защиту для украинских беженцев, которые бегут от агрессивной войны россии против Украины, с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года, передает УНН.

Детали

"ЕС будет поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется. Продление статуса защиты дает уверенность более чем 4 миллионам беженцев, которые нашли безопасное убежище в ЕС", - отметил и.о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес.

Добавим

Временный механизм защиты заработал 4 марта 2022 года – всего через несколько дней после широкомасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину – и автоматически продлен на год.

Что такое временная защита?

Система обеспечивает немедленную и коллективную (то есть без необходимости рассмотрения индивидуальных заявлений) защиту перемещенных лиц, которые не в состоянии вернуться в свою страну происхождения.

Цель состоит в том, чтобы уменьшить давление на национальные системы предоставления убежища и позволить перемещенным лицам пользоваться согласованными правами в ЕС. Эти права включают:

место жительства
доступ к рынку труда и жилью
медицинская помощь
социальная помощь
доступ к образованию для детей

После сегодняшней политической договоренности Совет должен будет официально принять решение о продлении временной защиты. Это произойдет после того, как будет проведена юридическая проверка и перевод на все языки ЕС.

Временная защита является чрезвычайным механизмом ЕС, который активируется в исключительных обстоятельствах массового притока. Директива ЕС по временной защите была принята в 2001 году после крупномасштабного перемещения, которое произошло в Европе из-за вооруженных конфликтов на Западных Балканах, в частности из Боснии и Герцеговины и Косово.

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